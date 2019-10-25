حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته أمام جينيراسيون

كشف حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك تفاصيل إصابته في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال النقاز عبر برنامج الزمالك اليوم: "مبروك علينا التأهل لدور المجموعات وهذا الطبيعي بالنسبة لنا في نادي الزمالك وإن شاء

الله سنقدم الأفضل الفترة المقبلة".

وعن إصابته قال: "اصطدمت بلاعب المنافس وأصيبت في فمي من الداخل كان هناك قطع ولكن تم علاجه عن طريق

الطبيب، ولكن كان الأفضل لي أن أخرج من الملعب خاصة أن الجرح كان مازال ينزف".

أضاف: "كان هناك ضغط علينا، ولكننا تخطينا ذلك وحققنا هدفنا من اللقاء ونجحنا في التأهل". اختتم: "لدينا فترة توقف نريد استغلالها والإعداد بشكل قوي من أجل المنافسات المقبلة".