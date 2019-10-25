عصام مرعي: الزمالك حقق المطلوب أمام جينيراسيون.. وتوقف الدوري فرصة لترتيب الأوراق

أكد عصام مرعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل وقد حقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وادت إلى إعادة اللقاء.

وأضاف مرعي: "الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وادي إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في

النهاية تأهل لدور المجموعات الإفريقي". كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدف واهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.

وأوضح مرعي أنه كان هناك تفكير في الدفع بمصطفى فتحي

لتنشيط الناحية اليمنى ولكن جاءت مفاجأة اصابة محمد عواد فتم التراجع عن نزوله وتم الدفع بخالد بوطيب لتأمين خط الوسط.

ووصف مرعي الحارس محمد عواد بأنه كان نجم المباراة وقدم أداء مميزا، مشددا على أن فترة توقف الدوري الممتاز ستكون فرصة جيده لتصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب بطل السنغال بعد الفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب بدور الـ 32 للبطولة.