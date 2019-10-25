شاهد.. جماهير الزمالك على تويتر تهاجم ميتشو

نجح فريق الزمالك في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه بصعوبة على جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف بستاد السلام في إياب دور الـ32 للبطولة.

وقد سجل الهدف الوحيد مدافع بطل السنغال جبريل ديوب في مرماه في الدقيقة 18، وأهدر محمود علاء ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد أن سدد الكرة في العارضة.

لقاء الذهاب بداكار قد انتهى بفوز

بهدفين مقابل هدف، ورغم أن مجموع اللقاءين 2-2 ألا أن تأهل الزمالك جاء لقاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التساوي في النقاط والأهداف.

وعقب المباراة هاجمت جماهير الزمالك المدير الفني الصربي ميتشو، كما طالب البعض بعودة السويسري كريستيان جروس والذي ساعد الفريق الأبيض في

الحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

فعبرت فاطمة حسين عن صعوبة المباراة قائلة "أوصفلي أعصابك كانت عاملة ازاي طول الماتش، و من غير عياط من غير عياط كان ماتش صعب".

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أما هناء مشالي، "لازم الواحد يشيل الهم لغايه اخر دقيقه".

وطالبت مشجعة أخرى بعودة جروس المدير الفني للاتحاد السعودي فقالت "فينك يا بطل...إحنا بنضيع يا وديع".

أما نادر مجدي،فقال "بصراحة ميتشو ماشية معاه بالبركة ولا ليه في أي حاجة ولو فضل هنبقي اخر المجموعة وهنخسر الدورى".