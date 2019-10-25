إشبيلية يحقق الفوز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي

حقق إشبيلية الإسباني فوز سهل على نظيره أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبورج، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي.
جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني عن طريق فرانكو فازكويز في الدقيقتين 48 و 75، ومنير الحدادي في القيقة 78.
وفي نفس المجموعة تعادل كارباج اجدام الأذربيجاني مع أبويل نيقوسيا القبرصي،بهدفين لكل منهما.
وبتلك النتائج يتصدر اشبيلية ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه 9 نقاط من ثلاث جولات، وفي المركز الثاني كارباج اجدام بأربعة نقاط.
ويحتل أف 91 ديديلانجي المركز الثالث بـ 3نقاط, بينما يحل رابعًا أبويل نيقوسيا بنقطة وحيدة.
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