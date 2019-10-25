الارشيف / اخبار الرياضه

إشبيلية يحقق الفوز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق إشبيلية الإسباني فوز سهل على نظيره أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبورج، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني عن طريق فرانكو فازكويز في الدقيقتين 48 و 75، ومنير الحدادي في القيقة 78.

وفي نفس المجموعة تعادل كارباج اجدام الأذربيجاني مع أبويل نيقوسيا القبرصي،

بهدفين لكل منهما.

وبتلك النتائج يتصدر اشبيلية ترتيب المجموعة  بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه 9 نقاط من ثلاث جولات، وفي المركز الثاني كارباج اجدام بأربعة نقاط.

Advertisements

ويحتل أف 91 ديديلانجي المركز الثالث بـ 3نقاط, بينما يحل رابعًا أبويل نيقوسيا بنقطة وحيدة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يحقق الفوز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا