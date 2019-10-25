تقام غدا الجمعة مباريات الجولة الثانية من دورى السيدات للرجبى السباعى موسم 2019-2020، بملعب المدرسة البريطانية الدولية بمدينة 6 اكتوبر. حيث يشارك 5 فرق بهذه الجولة وهم: القاهرة، الأسكندرية، الجامعة الأمريكية (أ)، ترانسفورما بانثرز، الجامعة الأمريكية (ب). الجولة وهم: القاهرة، الأسكندرية، الجامعة الأمريكية (أ)، ترانسفورما بانثرز، الجامعة الأمريكية (ب). حيث يسعى فريق الجامعة الأمريكية (أ) لتصدر الترتيب العام بعد انهائه الجولة الاولى فى المركز الأول. لتصدر الترتيب العام بعد انهائه الجولة الاولى فى المركز الأول. بينما تسعى باقى الفرق لتحقيق المركز الاول بالجولة الثانية، لتتصدر الترتيب العام أو لمحاولة تقليل فارق النقاط بينهم وبين فريق الجامعة الامريكية (أ).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. إنطلاق الجولة الثانية من دورى السيدات للرجبى السباعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.