آرسنال ينجو من الفخ البرتغالي في الدوري الأوروبي

نجا آرسنال الإنجليزي من فخ فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي، بعد أن حقق فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإمارات في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فيتوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس إدواردز، وتمكن جابرييل مارتينيلي من معادلة النتيجة لصالح

آرسنال في الدقيقة 32.

ولم يتمكن الجانرز من الحفاظ على التعادل، ليعود الضيوف للتقدم مرة اخرى في الدقيقة 36 بهدف برونو دوارتي.

ومع إقتراب المباراة من نهايتها، تمكن نيكولاس بيبي من إنقاذ آرسنال بإحرازه هدفين في الدقيقتين 80

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و 93، ليؤمن الثلاث نقاط للجانرز.

وفي نفس المجموعة حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الفوز على ستاندر دو لياج البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتائج يحتل آرسنال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على ستاندر دو لياج البلجيكي و آينتراخت فرانكفورت الألماني، أصحاب المراكز الثاني والثالث على الترتيب.

فيما تذيل فيتوريا جيماريش البرتغالي ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين.