تعرف على قرارات لجنة المسابقات لمباريات الدوري الأخيرة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .
كما قررت إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراةنفسها لحصوله على الإنذار الثاني ، فيما تم إيقاف سيف الدين بن عصام الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة.
جاء ذلك ضمن العقوبات المقررة عن مبارياتالجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث تم ايقاف أحمد مدبولي عبد الرحمن لاعب الإسماعيلي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي ، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم أمام بيراميدز.
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