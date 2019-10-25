حازم إمام: مباراة جينيراسيون كشفت مشاكل الزمالك

أبدى حازم إمام نجم الزمالك السابق، إنزعاجه من مستوى الفريق الأبيض خلال مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، مؤكداً على معاناة الفريق من العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حل.

وكان الزمالك حقق اليوم الخميس، الإنتصار على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ليتأهل

الفريق الأبيض إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية لفضائية on sport "فترة توقف الدوري جاءت في وقت مناسب للزمالك، الذي يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه وخوض فترة إعداد من البداية".

وتابع "هناك الكثير من التمرير الخاطيء والبطء، كما أن اللاعبين يبدوا مرهقين للغاية، ويبدو أن ميتشو يعلم طبيعة اللاعبين فلجأ للدفاع في الشوط الثاني، ولكن ليس من الجيد أن يقوم الزمالك بالدفاع في شوط كامل".

وأردف "الزمالك يعاني من إنخفاض في المعدلات البدنية ويظهر ذلك في الشوط الثاني، كما ان الفريق اليوم عانى من غياب التواصل بين خطوطه، على الرغم من سهولة إختراق دفاعات الخصم".