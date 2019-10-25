فراعنة اليد يفوزون وديًا على البرتغال

فاز المنتخب الوطني للرجال لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، على نظيره البرتغالي بنتيجة 30 - 25 فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الخميس، بالصالة المغطاه بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق. الودية التى جمعتهما اليوم الخميس، بالصالة المغطاه بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق. وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات النسخة الـ 24 من بطولة الأمم الأفريقية في تونس، خلال الفترة بين 16 إلى 26 يناير المقبل، ويتواجد منتخب اليد في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كينيا، غينيا، والكونغو الديمقراطية. لخوض منافسات النسخة الـ 24 من بطولة الأمم الأفريقية في تونس، خلال الفترة بين 16 إلى 26 يناير المقبل، ويتواجد منتخب اليد في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كينيا، غينيا، والكونغو الديمقراطية.

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