سول كامبل يُشاهد فريقه الجديد يخسر بسباعية!

عُين أسطورة نادي آرسنال “سول كامبل” في منصب المدير الفني الجديد لنادي ساوثيند هذا الأسبوع، وبعد ساعات قليلة من قرار تعيينه، سُحق الفريق بنتيجة 1/7 أمام نادي دونكاستر في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “ليج وان”.

ونافس سول كامبل أسطورة السويد وبرشلونة “هينريك لارسون” على مقعد الإدارة الفنية لنادي ساوثيند خلال الأيام الماضية، قبل أن يحصل على عقد مدته عامين ونصف ينتهي في صيف 2022.

وأبقى سول كامبل فريق ماكليسفيلد في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية “ليج تو” خلال الموسم الماضي، في أول فرصة حقيقية يحصل عليها في عالم التدريب، رغم تقلده المسؤولية في نوفمبر 2018.

لكن كامبل الملقب بالخائن في توتنهام يواجه مهمة أكثر صعوبة لإنقاذ ساوثيند الذي فاز بمباراة واحدة فقط في 14 جولة ويحتل المركز قبل الأخير من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم.

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ويحتل ساوثيند المركز قبل الأخير بفضل خصم 12 نقطة من رصيد نادي بولتون واندرز عند بداية الموسم الجديد، بسبب الأزمة المالية.

وانضم إلى الطاقم الفني لسول كامبل في ساوثيند اللاعب الدولي الآيسلندي السابق “هيرمان هريدارسون” كما تم تعيين مهاجم نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد السابق “آندي كول” في منصب مدرب المهاجمين.

وقال ساوثيند في بيان رسمي “كامبل مصمم على المضي قدمًا مع ساوثيند يونايتد وترك بصماته بمساعدة زملائه الجدد”.

وأكدت صحيفة جارديان البريطانية أن ساوثيند لجأ إلى كامبل بعدما ألغى خططه لتعيين مهاجم سيلتيك ومانشستر يونايتد وبرشلونة السابق “هينريك لارسون” الذي كان المرشح الأول لخلافة المدرب المستقيل “كيفين بوند” في أوائل سبتمبر.