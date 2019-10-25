أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إحالة النجم الدولي المغربي “أشرف بنشرقي” إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه فيما بدر منه بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.
ونشب اشتباك حاد بين أشرف بنشرقي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف على ملعب السلام الدولي يوم 19 أكتوبر الجاري.
وتشاجر أشرف بنشرقي مع سيف الدين الجزيري أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس بعدما دخلا في مشادة كلامية عند طرد الجزيري قبل لحظات من نهاية المباراة.
وحاول مواطن بنشرقي “خالد بوطيب” التدخل لإنهاء الأزمة في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس قبل تطورها.
في سياق متصل، أكد الاتحاد المصري إيقاف فرجاني ساسي عن اللعب مع الزمالك لمدة مباراة محلية واحدة بسبب تعرضه للطرد في نفس المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد المصري يُحقق مع أشرف بنشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.