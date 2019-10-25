الاتحاد المصري يُحقق مع أشرف بنشرقي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إحالة النجم الدولي المغربي “أشرف بنشرقي” إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه فيما بدر منه بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

ونشب اشتباك حاد بين أشرف بنشرقي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف على ملعب السلام الدولي يوم 19 أكتوبر الجاري.

وتشاجر أشرف بنشرقي مع سيف الدين الجزيري أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس بعدما دخلا في مشادة كلامية عند طرد الجزيري قبل لحظات من نهاية المباراة.

وحاول مواطن بنشرقي “خالد بوطيب” التدخل لإنهاء الأزمة في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس قبل تطورها.

في سياق متصل، أكد الاتحاد المصري إيقاف فرجاني ساسي عن اللعب مع الزمالك لمدة مباراة محلية واحدة بسبب تعرضه للطرد في نفس المباراة.