وأخيرًا..انفراج أزمة الهارب مع الأهلي

توصل نادي النجم الساحلي لاتفاق رسمي مع إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، ينص على تسديده لقيمة المهاجم الإفواري “سليماني كوليبالي” بنظام الدُفعات خلال أعوام 2019 و2020 و2021.

ووافق النجم الساحلي على تسديد مبلغ مليون و400 ألف دولار لإدارة النادي الأهلي، من أجل السماح للاعب بالمشاركة في مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2020/2019.

وهرب سليماني كوليبالي بشكل مفاجيء من الأهلي دون إذن مُسبق في شهر مايو 2017، ليقدم الأهلي شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وتعرض اللاعب للإيقاف عدة أشهر خلال عامي 2017 و2018 بسبب هروبه هذا، وفي منتصف العام الجاري أقنع نادي النجم الساحلي بالانتقال لصفوفه.

واستخرج النجم الساحلي بطاقة دولية مؤقتة لسليماني كوليبالي، الأمر الذي أغضب الأهلي ودفعه نحو المطالبة بحقوقه المالية أو إيقاف الصفقة.

ويستهل الأهلي مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا (المجموعة الثانية) بمواجهة النجم الساحلي في تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل.