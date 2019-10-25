رياضة | حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك أنه سعيد للغاية، بفوز الأبيض على نظيره جينراسيون فوت السنغالي ضمن منافسات مباراة الإياب من الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرح "النقاز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم": إن المباراة كانت صعبة للغاية ولكن أهم شيء هو تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث "النقاز" عن تفاصيل إصابته قائلا، إنه تعرض لضربة قوية من أحد لاعبي نادي جينراسيون فوت في الفم في منتصف الشوط الأول لم يستطيع بسببها إكمال اللقاء بسببها، وهو ما أدى إلى استبداله بحازم إمام، مشيرا إلى أن لاعبو جينراسيون فوت كانوا يلعبون بعنف شديد بدون مبرر.

وطالب الدولي التونسي جماهير الزمالك بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة، واعداً الجماهير ببذل أقصى جهد ممكن لتخطي دور المجموعات، والعمل على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام.