رياضة | عبد الحليم علي يكشف سبب آداء الزمالك الباهت أمام جينراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحليم علي يكشف سبب آداء الزمالك الباهت أمام جينراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل الأبيض إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نادي جينراسيون فوت السنغالي، بهدف دون رد.

وصرح هداف الزمالك التاريخي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن المباراة كانت صعبة للغاية على الجميع، اللاعبين والجماهير، وكان من الطبيعي الظهور بهذا الشكل في ظل الضغط المصدر للاعبين خلال الفترة الماضية من تلك المباراة، مضيفاً: "الحمد لله فوز مهم للجميع التأهل لدور المجموعات الفترة الجاية مهمة جدا للزمالك".

وواصل عبد الحليم أنه يجب على الجميع مراجعة الحسابات والعودة من جديد والتخفيف من الضغط العصبي بعدما تأهل الزمالك لدور المجموعات بالفعل، مشيرا إلى أن الضغط العصبي كان وراء سوء أداء الزمالك اليوم.

وتابع علي : "الماتش كان صعب على الجماهير والكل قاعد على أعصابه وراء الشاشات، فما بالك باللاعبين داخل أرضية الملعب".

فيما تطرق للحديث عن ركلة جزاء محمود علاء الضائعةقائلاً: "وارد أي لاعب يهدر ركلة جزاء، وهذا لا يقلل من المدافع نهائيا، ولكن الجميع كان يلعب تحت ضغط عصبي وهو ما أثر على اللاعب أثناء تسديده للركلة".

وأنهي عبد الحليم علي حديثه، أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم فترة من الوقت لاستعادة الثقة ومراجعة الحسابات من جديد، خاصة أن لاعبي الزمالك عندما تكون في حالتها تقدم كرة قدم مميزة وتصعب المباريات على أي خصم مهما كان اسمه.

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