رياضة | نتائج مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 في الدوري الأوروبي.. مفاجأة مجرية وانتصارات إنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم 24 / 10 / 2019 في الدوري الأوروبي.. مفاجأة مجرية وانتصارات إنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، حيث شهدت منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" مفاجأة مجرية، وانتصارات إنجليزية أبرزها فوز مانشستر يونايتد وأرسنال، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الثالثة"

الكمار الهولندي x إف سي أستانا الكازاخستاني، حيث حقق الكامار فوزًا ساحقًا على ضيفه الكازاخستاني بنتيجة 6-0.

إسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، خطف نادي إسطنبول فوزًا صعبًا من ضيفه ولفسبرجر، بهدف نظيف سجله عرفان قهوجي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

بشكتاش التركي x سبورتينج براجا البرتغالي، خطف سبورتينج براجا المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا فوزًا صعبًا من نظيره التركي، بنتيجة 2-1.

سيسكا موسكو الروسي x فيرينكفاروسي المجري، حقق النادي المجري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قهر سيسكا موسكو على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف.

بورتو البرتغالي x جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي، فرض جلاسكو رينجرز التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيف بورتو.

جينت البلجيكي x فولفسبورج الألماني، انقذ يورمان ياريمتشوك فريقه جينت البلجيكي من الخسارة على أرضه أمام ضيفه فولفسبورج بعدما فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لودوجوريتس رازجراد البلغاري x إسبانيول الإسباني، أنتهت المباراة المتوسطة المستوى بين الفريقين بفوز إسبانيول بهدف نظيف.

بارتيزان بلجراد الصربي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقق الشياطين الحمر فوزًا هامًا على مضيفه الصربي بهدف نظيف، سجله أنتوني مارسيال في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

كارباج أجدام الإذربيجاني x أبويل نيقوسيا القبرصي، أنتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة هدفين لمثلهما.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي x وولفرهامبتون الإنجليزي، عاد اللولفز بفوز ثمين من خارج قواعدهم بنتيجة 2-1.

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سانت إيتيان الفرنسي x ألكسندريا الأوكراني، أنتهت المباراة بنتيجة 1-1.

يونج بويز السويسري x فينورد روتردام الهولندي، سحق الفريق السويسري نظيره فينورد بهدفين دون مقابل.

روما الإيطالي x بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اقتنص ذئاب روما نقاط المباراة بهدف نظيف سجله نيكولو زانيولو، في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

أرسنال الإنجليزي x فيتوريا جيماريش البرتغالي، قلب الجانرز تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 على ضيفه البرتغالي العنيد.

دينامو كييف الأوكراني x كوبنهاجن الدانماركي، أنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

آينتراخت فرانكفورت الألماني x ستاندر دو لييج البلجيكي، حقق أينتراخت الفوز على ضيفه البلجيكي بنتيجة 2-1.

خيتافي الإسباني x بازل السويسري، قهر بازل مضيفه الإسباني بهدف نظيف سجله فابيان فري في الدقيقة 18 من زمن المباراة.

مالمو السويدي x لوجانو السويسري، أنتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق السويدي.

آيندهوفن الهولندي x لاسك لينز النمساي، سيطر التعادل السلبي على أجواء المباراة بين الفريقين.

رين الفرنسي x كلوج الروماني، خطف كلوج الروماني فوزًا ثمينًا من مضيفه رين بهدف نظيف سجله سيبريان إيوان دياك في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

إشبيلية الإسباني x دوديلانج اللوكسمبرجي، سحق إشبيلية مضيفه بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها فرانكو فاركيز "هدفين"، ومنير الحدادي.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x روزنبورج النرويجي، حقق سبورتينج فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0.

طرابزون سبور التركي x كراسنودار الروسي، سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة حتى نهايتها.

سيلتيك الإسكوتلندي x لاتسيو الإيطالي، أنتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.