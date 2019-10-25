رياضة | أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك على أثر توقف بطولة الدوري المصري العام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وجاء قرار ميتشو عقب فوز الفريق اليوم على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، ليصعد الزمالك قدمه في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يخوض فريق الزمالك مبارياته الإفريقية بالمجموعة الأولى التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي

موعد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي في الكونغو احد أيام ٢٩ / ٣٠ نوفمبر

اول أغسطس في مصر احد أيام ٦ / ٧ ديسمبر

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زيسكو في زامبيا احد أيام ٢٧ / ٢٨ ديسمبر

زيسكو في مصر ١٤ / ١٥ فبراير

مازيمبي في مصر ٢١ / ٢٢ فبراير

اول أغسطس في أنجولا ٦ / ٧ مارس

في سياق متصل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى لجنة الانضباط، على أثر الأحداث التي وقعت عقب مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وقامت لجنة المسابقات بإيقاف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الابيض مباراة واحدة، بعد تعرضه للطرد في مواجهة المقاولون العرب.