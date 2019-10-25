رياضة | آخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الخميس 24/10/2019: صحوة أرسنال - أزمة جديدة في ليفربول - تضحية أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الخميس 24/10/2019: صحوة أرسنال - أزمة جديدة في ليفربول - تضحية أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الخميس 24 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها صحوة أرسنال وتضحية من أليجري و حدوث أزمة جديدة في ليفربول.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

أرسنال يخطف الفوز من غيماريش

استطاع نادي أرسنال أن يفوز على نظيره نادي غيماريش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ فليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أرسنال إلى 9 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي بينما يظل رصيد غيماريش بدون نقاط في المركز الرابع.

جيرو يرفض عرض من الدوري الأمريكي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي رفض عرض مقدم من الدوري الأمريكي لضمه.

وأشارت التقارير إلى أن جيرو يرغب في الرحيل عن تشيلسي والانضمام إلى نادي كبير ينافس معه على البطولات.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

أزمة جديدة تنتظر ليفربول بسبب صلاح وماني

كشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي ليفربول سيواجه أزمة كبيرة في حالة تأكد مشاركته في كأس العالم للأندية 2021 نظرا لحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة هي أن وقت إقامة بطولة كأس العالم للأندية سيتزامن مع موعد إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 وبالتالي قد يفقد ليفربول الثلاثي الإفريقي صلاح وماني ونابي كيتا لمشاركتهم مع منتخباتهم في البطولة.

وتنتطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في الصين يوم 17 يونيو على أن تنتهي يون 4 يوليو فيما تنتطلق كأس أمم إفريقيا 2021 في يوم 11 يونيو على أن تنتهي يوم 9 يوليو.

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ليفربول يستهدف نجم برشلونة

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت الصحيفة أن رغبة نادي ليفربول في ضم أومتيتي جاءت بناءا على طلب يورجن كلوب مدرب الفريق لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

أليجري يضحي بعرض ضخم من أجل اليونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق رفض عرض ضخم من نادي باريس سان جيرمان ليتولى تدريب الفريق.

وأكدت التقارير أن أليجري رفض عرض باريس سان جيرمان لأنه يقترب بشدة الفترة القادمة من تدريب نادي مانشستر يونايتد.

ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد أنهى الاتفاق مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيفوز على الأندية التي تتنافس على ضم رويز وسيكون أولى صفقات الفريق الملكي في يناير.

نجم برشلونة السابق: مبابي سيكون خليفة ميسي في برشلونة

قام ريفالدو بمطالبة مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان ليتمكن من إظهار موهبته بشكل أكبر في دوري كبير ويتمكن أن يكون خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "مبابي يجب عليه الرحيل نحو الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني ليكون خليفة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأنه أفضل اللاعبين يجب أن يلعبوا في أفضل الدوريات".

وأضاف: "فقط اللعب في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني الذي يؤكد على موهبة اللاعب ومن الواضح ان الدوري الفرنسي أقل من الدوري الإسباني و البريميرليج وأقول ذلك مع كامل الاحترام لفريق باريس سان جيرمان الذي يعد فريقا كبيرا".