رياضة | 21 لاعب بالقسم الثاني جمعتهم الأسامي مع المشاهير وفرقتهم الأرزاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 لاعب بالقسم الثاني جمعتهم الأسامي مع المشاهير وفرقتهم الأرزاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الموسم الحالي من مسابقة دوري القسم الثاني، تواجد أكثر من لاعب يتشابه في الإسم مع نجوم حاليين وسابقيين، سبق لهم المشاركة في الدوري الممتاز وتمثيل المنتخبات الوطنية، سواء لاعبين أو مدربين.

ورصد "الخليج 365 الرياضي" أسماء هؤلاء اللاعبين والأندية الحالية المقيدين بها والأسماء المماثلة لهم من النجوم مع فارق الشهرة بينهم:

- يتواجد بالقسم الثاني 3 لاعبين يحملوا إسم أحمد علي وهم أحمد علي (المنيا) وأحمد علي (بتروجت) وأحمد علي (القناة) ، كما يتواجد بالدوري الممتاز الثنائي أحمد علي (بيراميدز) وأحمد علي (الجونة).

- محمد بركات (الإعلاميين) - محمد بركات (الحمام) الوافد من نادي دلفي حيث يتشابه الثنائي في الإسم مع محمد بركات نجم (الاهلي) المعتزل.

- نادر السيد (البنك الأهلي) - نادر السيد (المنصورة) - نادر السيد حارس (الزمالك ومصر) الأسبق.

-حسام البدري لاعب (بني سويف) الوافد الجديد من بورتو - حسام البدري لاعب الاهلي الأسبق، والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

- رضا عبد العال (بني سويف) - رضا عبد العال نجم (الاهلي والزمالك) الأسبق.

- محمد أبو العلا (بني سويف) - محمد أبو العلا لاعب (الزمالك) الأسبق.

- ابراهيم حسن (بترول أسيوط) - ابراهيم حسن (نجم الزمالك والأهلي)الأسبق.

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- ابراهيم سعيد (ديروط) - ابراهيم سعيد (نجم الاهلي ومصر) الأسبق.

- محمد زيدان (ديروط) - محمد زيدان (نجم مصر) الأسبق.

- أحمد فتحي (منتخب السويس) - أحمد فتحي لاعب (الاهلي) الحالي.

- خالد جلال (النجوم) - خالد جلال (لاعب ومدرب الزمالك) الأسبق.

- حسام حسن (بني سويف) - حسام حسن (المريخ) - حسام حسن نجم (مصر) الأسبق، والمدير الفني الحالي لسموحة.

- فتحي مبروك (غزل المحلة) - فتحي مبروك نجم (الأهلي) الأسبق.

- أحمد العش (مالية كفر الزيات) الوافد من سموحه - أحمد العش لاعب (الأهلي والإسماعيلي) الأسبق.

- مصطفى عبده (كشري) لاعب بيلا - مصطفى عبده نجم (الأهلي) الأسبق.

- محمد صبري (سوهاج) - محمد صبري لاعب الزمالك الأسبق.