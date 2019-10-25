رياضة | أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019 العديد من الأخبار الخاصة بفريق الكرة والتي سنقوم باستعراضها.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019 :-

تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي والأهلي ينهي إجراءت سفره إلى ألمانيا

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز إصابة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث سيغيب اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر مدة لن تقل عن 9 أشهر.

ومن جهة أخرى بدأ مسئولو النادي الأهلي في إنهاء الإجراءات الخاصة باللاعب للسفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية تحت إشراف البروفيسور الألماني فايلر.

راحة سلبية للاعبي الأهلي لمدة 48 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة.

وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت، بسبب عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريبات يوم الأحد المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.



الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالي

أعلنت إدارة النادي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي قام بالهروب دون علم النادي في مايو 2017 دون أسباب يستند إليها.

وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحفاظ على حقوق النادي. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليباليأعلنت إدارة النادي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي قام بالهروب دون علم النادي في مايو 2017 دون أسباب يستند إليها.وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحفاظ على حقوق النادي. وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليون وأربعمائة ألف دولار. ، لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادي النجم الساحلي وقام بشراء كوليبالي وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية.

وكلف الأهلي المحامي السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملاً في ضوء ما تقدم به النادي التونسي الشقيق لحل المشكلة. وتم عرض الأمر على مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي رحب بالتعاون مع نادي النجم الساحلي لما تربطه بالأهلي ومسئوليه من علاقات متميزة.

وبالفعل تم إسدال الستار على هذه المشكلة بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف.

وفي ضوء ما سبق قامت إدارة النادي بإرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه. الكشف عن أخر تطورات إصابة مروان محسن

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي تعرض لكسر في عظم الوجه خلال مباراة الفريق أمام سموحة بالدوري المصري. وأكد الجهاز الطبي أنه على الرغم من وصول القناع الخلص بمروان إلا أنه ليس جاهزًا بشكل كامل بسبب عدم التئام الكسر في عظم الوجه وأضاف الجهاز الطبي أن التئام الكسر بشكل كامل هو شرط العودة للمشاركة في التدريبات بشكل كامل. وأتم الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها. الأهلي يفاضل بين 3 دول لإقامة المعسكر الخارجي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني تلقي ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجي الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة. Advertisements وأضاف أن العروض التي وصلت النادي تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة . وأوضح أن انطلاق المعسكر الخارجي سيكون نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ويتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين على أقصى تقدير. وتتوقف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي لمدة شهر بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي ثقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.



الأهلي يقترب من استعادة خدمات محمود متولي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خبرًا سارًا بعد حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، بعدما اقترب من التعافي من الإصابة. الأهلي يقترب من استعادة خدمات محمود متوليتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خبرًا سارًا بعد حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، بعدما اقترب من التعافي من الإصابة. وينفذ محمود متولي المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية قريبا. ويواصل اللاعب اليوم التدريب في الجيم والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة. تزايد فرص انضمام كهربا للأهلي بعد إصابة محمد محمود



تعززت فرص محمود كهربا لاعب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي الأهلي بإنهاء إجراءت ضم لاعب الزمالك السابق خلال الفترة المقبلة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي للنادي البرتغالي ورفع اسم محمد محمود ويقوم الأهلي برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة المحلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 9 أشهر، على أن يتم وضه اسم كهربا بديلًا له عقب إتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء. وكان محمود كهربا قد انتقل إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن الزمالك، حيث يشارك مع النادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة.