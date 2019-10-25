شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يضع النصر في ورطة قبل مواجهة الهلال بديربي الرياض والان مع التفاصيل

تعرض اللاعب الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله، مهاجم نادي النصر، لإصابة في مفصل القدم أثناء تدريبات فريقه مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الجهاز الطبي لنادي النصر إصابة حمدالله في مفصل القدم، وسيخضع اللاعب للمتابعة 24 ساعة قبل الكشف مجدداً لتحديد حجم الإصابة، وفي حال تورم المفصل سيغيب عن لقاء الهلال المقبل وإذا لم يتورم ستتاح له العودة للتدريبات الجماعية الأخيرة قبل ديربي الرياض.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة، علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالرياض.