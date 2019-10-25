الامارات | مطر يرد على مارفيك بـ «ريمونتادا» في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مطر يرد على مارفيك بـ «ريمونتادا» في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، على استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني بتسجيله هدفاً عالمياً، وصناعة آخر، ليقود فريقه إلى فوز غالٍ ومستحق على عجمان 4/‏2، تحت أنظار المدرب الهولندي، فان مارفيك، الذي شوهد للمرة الأولى في ملاعب دوري الخليج العربي، لمتابعة المباراة التي جرت، مساء أمس، على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتمكن مطر (36 عاماً) من قيادة العنابي لعودة مثالية وناجحة أمام البرتقالي، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين سجلهما البرازيلي فاندر فييرا، والغاني وليام أوسو «10 و15»، ليُسجل الهدف الأول «40»، ثم أضاف تيغالي الهدف الثاني «51»، وعاد قائد الوحدة ليتوهج من جديد، وصنع الهدف الثالث الذي سجله خليل إبراهيم «63»، ثم سجل تيغالي الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء «88».

ولم يستدعِ مارفيك إسماعيل مطر في المباريات الثلاث، التي خاضها الأبيض في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، على الرغم من تألق اللاعب مع الوحدة منذ بداية الموسم. وظهر مطر للمرة الأخيرة بقميص الأبيض في نهائيات الأمم الآسيوية التي أقيمت في الإمارات مطلع هذا العام.

وكان العنابي قد دخل المباراة بشكل سيئ، مع تفوق واضح للاعبي عجمان، حيث نجح فاندر فييرا في تسجيل الهدف الأول من كرة خدعت الحارس وسكنت مرماه من زاوية صعبة.

وفي الوقت الذي كان يتوقع الجميع ردة فعل قوية من الوحدة، تمكن البرتقالي، من خلال وليام أوسو، من إضافة الهدف الثاني من ضربة رأس مثالية على يمين الحارس «32».

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لكن إسماعيل مطر نجح، قبل خمس دقائق من نهاية الحصة الأولى، في تقليص الفارق، بتسجيله هدفاً من ضربة ثابتة.

ودخل الوحدة الشوط الثاني بمعنويات عالية، وكان الطرف الأخطر، واستطاع تيغالي أن يُعيد المباراة لنقطة الصفر، حين تمكن من إدراك التعادل من عرضية خليل إبراهيم، ولعبها برأسه على يمين الحارس.

واستمر تألق إسماعيل مطر اللافت، حين توغل في وسط الملعب ومرّر كرة ساحرة إلى خليل إبراهيم وضعته في مواجهة الحارس، ليُسجل منها هدف التقدم. وقبل نهاية المباراة استطاع تيغالي أن يُسجل الهدف الرابع من ضربة جزاء احتسبت له، بعد أن تعرض للعرقلة من قبل راشد مال الله.

- مطر قاد الوحدة لقلب تأخره من 2-صفر إلى فوز

بـ4-2، بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر من الرباعية.