الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي الفجيرة - العين 18:15 بني ياس - خورفكان 18:15 النصر - شباب الأهلي 21:00 الدوري الإنجليزي Advertisements ساوثهامتون - ليستر 23:00 الدوري الإسباني فياريال - ألافيس 23:00 الدوري الإيطالي هيلاس - ساسولو 22:45 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.