الامارات | الحوسني تستعرض الخطة التطويرية للجنة مكافحة المنشطات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتورة ريمة الحوسني، خلال مشاركتها في الاجتماع الـ16 للمنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لدول الخليج العربي واليمن، بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي انعقد أخيراً في مسقط، الخطة التطويرية للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، متضمنة الفحوص والأنشطة التي قامت بها اللجنة، لاسيما الورشة الخاصة بفحص المنشطات عن طريق الدم، التي تم عقدها بالتعاون مع وكالة المملكة المتحدة لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى الإعداد المطلوب للبدء بفحص الدم، الذي سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري، علماً بأن اجتماع المنظمة الإقليمية يعقد سنوياً، ويتم خلاله مناقشة المستجدات في ما يتعلق بمكافحة المنشطات والأنشطة التي تقوم بها دول المنطقة، كما يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعرفة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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