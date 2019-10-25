الامارات | مدرب الجزيرة يعد بالفوز على الإسماعيلي في إياب «الكأس العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة يعد بالفوز على الإسماعيلي في إياب «الكأس العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمسك مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بحظوظ فريقه في التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد خسارته بهدفين نظيفين على يد مستضيفه الإسماعيلي المصري، أول من أمس، في لقاء الذهاب، وأكد المدرب أنه طالما أن حظوظهم على الورق موجودة فإنهم سيعملون على تحقيقها.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «قادرون على تعويض التأخر بهدفين بانتصار في جولة الإياب على ملعبنا، في هذا اللقاء استحق الإسماعيلي الفوز، عطفاً على الأداء الذي قدمه، ومن جانبنا سنعمل على تصحيح أخطاء هذه المباراة».

وأصبح الجزيرة مطالباً بتحقيق الـ«ريمونتادا»، بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، المقرر 26 نوفمبر المقبل في أبوظبي، من أجل الحصول على بطاقة التأهل. وستتعزز فرص الجزيرة وقتها بعودة نجمَي الفريق الغائبين عن لقاء الذهاب، عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت.

وأعرب المدرب الهولندي عن خيبة أمله لضياع ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، وسددها المهاجم زايد العامري، وقال: «عندما حصلنا على ركلة الجزاء كانت بمثابة الفرصة بالنسبة لنا لقلب المباراة، لكن لم يحالفنا التوفيق».

ومن جانبه، أعرب مدرب الإسماعيلي، الصربي ميودراج يسيتش، عن رضاه عما قدمه لاعبو فريقه خلال اللقاء، وقال في المؤتمر الصحافي: «فريقي قدم مباراة جيدة، كان باستطاعتنا إضافة المزيد من الأهداف»، وتابع: «لم نحسم تأهلنا، هناك مواجهة صعبة للغاية تنتظرنا في الإمارات».

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خصيف: كلنا نتحمل مسؤولية الخسارة

قال حارس مرمى فريق الجزيرة، الدولي علي خصيف، إن الخسارة التي تلقاها فريقه على يد الإسماعيلي المصري، يتحملها الجميع وليس شخص بعينه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فريقه قادر على التعويض في لقاء الإياب، مع عودة مجموعة من اللاعبين.

وأكد في حديثه لقناة أبوظبي الرياضية: «لم نقدم المستوى المطلوب، أبارك للإسماعيلي، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، فنحن قادرون على التأهل في مباراة الإياب، وفي هذه المباراة افتقدنا عناصر أساسية ومؤثرة، لإصابة كينو وعلي مبخوت ومراد باتنا، إضافة إلى معاناة عموري من الإرهاق البدني بعد عودته من المنتخب».

- الجزيرة مطالب بالفوز 3-صفر بلقاء الإياب في نوفمبر

المقبل لحجز بطاقة ربع النهائي.