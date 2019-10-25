الامارات | نشأت أكرم في ضيافة نجوم دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت أكرم في ضيافة نجوم دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر حبيب الفردان، على حسابه في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع لاعب النصر السابق، العراقي نشأت أكرم، وتواجد في اللقاء لاعب شباب الأهلي وقائد المنتخب وليد عباس، وسالمين خميس، وعدد آخر من الأصدقاء في لقاء بأحد المطاعم. وسبق لنشأت أن لعب وتألق في فترة سابقة مع النصر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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