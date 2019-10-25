شكرا لقرائتكم خبر عن سالم سلطان يحب السباحة والدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع الشارقة سالم سلطان أنه إلى جانب لعبة كرة القدم يحب ممارسة السباحة بشكل يومي أو كل أسبوع، فضلاً عن هواية لعبة الدراجات النارية. وقال سالم سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «أحب ممارسة لعبة الدراجات النارية على الرمل، خصوصاً في فصل الشتاء». يذكر أن سالم سلطان الذي انتقل إلى الشارقة أخيراً قادماً من الوحدة، يعد من العناصر الشابة الواعدة في «الملك». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سالم سلطان يحب السباحة والدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.