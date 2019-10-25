الامارات | صالح سلطان عاشق «الكنافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن صالح سلطان عاشق «الكنافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صالح سلطان، صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق النصر لكرة السلة، أنه يعشق بشدة أكلة الكنافة. ونشر صالح سلطان من خلال حسابه على «إنستغرام» صورة لطبقين من الكنافة، وهو يستمتع بتناولها مع أصدقائه خلال معسكر النصر الخارجي في البوسنة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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