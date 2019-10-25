شكرا لقرائتكم الزمالك يوضح سبب رفض بعثة جينيراسيون مغادرة غرفة خلع الملابس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع مسئولو الزمالك إن رحلة عودة الفريق السنغالي من القاهرة السنغال صباح غدا الجمعة، بعد نجاح الأبيض في إقصاء بطل السنغال من دوي أبطال إفريقيا.
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