شكرا لقرائتكم الزمالك يوضح سبب رفض بعثة جينيراسيون مغادرة غرفة خلع الملابس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مسئولو الزمالك، علي رفض بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، مغادرة غرفة خلع الملابس، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقان علي ستاد السلام، قائلين:"كان لديهم اجتماع مع مسئولو السفارة السنغالية ولا يوجد أزمة بشأنهم وسيعودون لفندق الإقامة وغدا سيغادرون القاهرة".

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

وتابع مسئولو الزمالك إن رحلة عودة الفريق السنغالي من القاهرة السنغال صباح غدا الجمعة، بعد نجاح الأبيض في إقصاء بطل السنغال من دوي أبطال إفريقيا.