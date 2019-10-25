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الزمالك يكشف سر رفض بعثة جينيراسيون لغرفة الملابس بملعب السلام...

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جدة - عمرو شويل علق مسئولو الزمالك، علي رفض بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، مغادرة غرفة خلع الملابس، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقان علي ستاد السلام، قائلين:"كان لديهم اجتماع مع مسئولو السفارة السنغالية ولا يوجد أزمة بشأنهم وسيعودون لفندق الإقامة وغدا سيغادرون القاهرة".

 

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم  باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

 

وتابع مسئولو الزمالك إن رحلة عودة الفريق السنغالي من القاهرة السنغال صباح غدا الجمعة، بعد نجاح الأبيض في إقصاء بطل السنغال من دوي أبطال إفريقيا.

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