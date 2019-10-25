شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك ميتشو يمنح الفريق 6 أيام راحة من التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين ، و كان محمود علاء قد أهدر ضربة جزاء فى مباراة الزمالك أمام جينيراسيون.
الزمالك يشارك في المجموعة الاولي التي تضم كل من اول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.
مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات:
ويلتقي فريق الزمالك في اول مباراة بدور المجموعات امام فريق مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.
الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل
الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل
الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020
الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020
الجولة السادسة والأخيرة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.
كان الزمالك قد تخطى عقبة جينيراسيون بالفوز عليه في مباراة العودة بهدف نظيف في استاد السلام بالقاهرة.
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