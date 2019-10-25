شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ إدارة الأهلي صرف النظر عن ضم محمود كهربا خلال الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، إدارة النادي صرف النظر عن ضم الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال الفترة المقبلة بسبب تحفظ الإدارة الفنية بقيادة السويسري رينيه فايلر على ضمه .

وسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني للمارد الأحمر لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية او الصيف المقبل الا أن المدرب السويسري تحفظ على ضم اللاعب لعدم الحاجة الى خدماته والتحفظ على سلوكياته خلال مشواره كلاعب كرة في نادي الزمالك.

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ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن اللاعب تلقى تأكيدات من إدارة النادي الأهلي عدم ممانعتها في ضمه بشرط موافقة المدير الفني رينيه فايلر .

ويسعى وكيل اللاعب الى الوصول لصيغة اتفاق مع إدارة النادي الأهلي لحسم انتقال اللاعب الراغب بشدة في الانتقال الى صفوفه للرد على رحيله المفاجئ من الزمالك للدوري البرتغالي.