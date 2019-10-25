إنفو جراف .. تعرف على مجموعة الزمالك بدور الـ16 فى دوري ابطال افريقيا...

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جدة - عمرو شويل تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال أثر فوزه المستحق أمام منافسه جينيراسيون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. جاء الهدف بالخطأ من مدافع جينيراسيون بعد مزاحمة المهاجم الدولي مصطفى محمد ليخطف الهدف آهات الجماهير التي احتشدت بالمدرجات لمساندة الفريق لعبور المباراة الصعبة التي يمنى النفس فيها بالتأهل الى الدور التالي من البطولة. وتضم المجموعة الأولى فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا :-

أول أغسطس الأنجولى زيسكو الزامبى Advertisements الزمالك مازيمبى الكونغولي

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