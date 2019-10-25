شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. أيمن يونس يشبه المباراة بـ "أفلام الرعب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفريق الابيض تأهل الى دورى المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بصعوبة و فريق جينيراسيون فوت السنغالي قوى ولديه عناصر مميزه فى خط الهجوم ، وكان يتابع اللقاء مثل أفلام الرعب خوفاً من إحراز الفريق السنغالي لأي هدف فى أي وقت .
ووجه أيمن يونس الشكر الى طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك بعد الأداء الرائع الذى ظهر عليه خلال سير اللقاء ومعه محمد عواد حارس مرمى الفريق الذى أنقذ مرماه من أكثر من أربعة أهداف مؤكدة.
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.
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