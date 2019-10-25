هروب الأجانب و"رأس برونو".. أبرز أحداث ديربي الهلال والنصر

شهدت مباريات الديربي بين الهلال والنصر العديد من الأحداث، خاصة في عهد دوري المحترفين، وكان أول لقاء بين الغريمين في 18 أكتوبر 2008 وذلك في دوري المحترفين.

وشهدت أمسية 25 نوفمبر 2013 هروب أجانب النصر قبل الديربي، وسميت حينها المواجهة بـ "ليلة هروب أجانب النصر"، وذلك عندما تخلف باستوس وإلتون وإيفرتون عن اللقاء.

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وأطلق على مواجهة 13 ديسمبر 2014 اسم "أنا بلنتاوي"، وذلك بسبب مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي، عندما أحرز هدف للنصر من ركلة جزاء في الديربي، وقال للكاميرات عند احتفاله "أنا بلنتاوي"، ولا تحمل مباراة 21 فبراير 2014 ذكرى طيبة لمشجعي النصر، عندما تم تجهيز تيفو في لقاء حسم الدوري، وتقرر أن يتم رفعه في الدقيقة 90، إلا أن الهلال فاز على النصر بالأربعة، وسميت المواجهة بـ "رباعية تيفو 90".

وبسبب ناصر الشمراني، سميت مباراة 10 مايو 2015 بـ "هيا تعال"، عندما قدم مهاجم الهلال الدعوة في عدة مناسبات للنصر قبل الديربي وذلك على "السوشيال ميديا"، ولكن النصر حسم الديربي ولقب الدوري بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

وشهد تاريخ 4 مايو 2017، تحقيق أكبر نتيجة عندما فاز الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف للنصر، فيما نال الديربي الأخير في 29 مارس 2019 مسمى "رأسية برونو"، وذلك بعدما حسم المدافع البرازيلي المباراة في الدقيقة الأخيرة بضربة رأسية.