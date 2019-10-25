شكرا لقرائتكم مروان سعدان: الفتح لا يستحق ترتيبه في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح المغربي مروان سعدان، لاعب وسط نادي الفتح، أن فريقه لا يستحق المركز الذي يقع فيه بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا بأن المدرب الجديد يثق بلاعبيه.
وفي حديثه مع "في المرمى" قال مروان: لم أجد اختلافا كبيرا بين أسلوب فتحي الجبال وفيريرا، وأرى أن الحظ السيء لازمنا بداية الموسم، ومدربنا مؤمن بقدرات اللاعبين، كما أن الإحصائيات والأرقام تصب في مصلحتنا، وأرى أن الاختلاف بين الدوري السعودي والمغربي يكمن في عدد المحترفين الأجانب.
وعن حياته في الأحساء، قال مروان: أحب المدن الساحلية بسبب نشأتي بالقرب من البحر فهو ينسيني عالم كرة القدم، وأعجبني التراث الحساوي.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان سعدان: الفتح لا يستحق ترتيبه في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.