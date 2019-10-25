مروان سعدان: الفتح لا يستحق ترتيبه في الدوري

أوضح المغربي مروان سعدان، لاعب وسط نادي الفتح، أن فريقه لا يستحق المركز الذي يقع فيه بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا بأن المدرب الجديد يثق بلاعبيه.

وفي حديثه مع "في المرمى" قال مروان: لم أجد اختلافا كبيرا بين أسلوب فتحي الجبال وفيريرا، وأرى أن الحظ السيء لازمنا بداية الموسم، ومدربنا مؤمن بقدرات اللاعبين، كما أن الإحصائيات والأرقام تصب في مصلحتنا، وأرى أن الاختلاف بين الدوري السعودي والمغربي يكمن في عدد المحترفين الأجانب.

وعن حياته في الأحساء، قال مروان: أحب المدن الساحلية بسبب نشأتي بالقرب من البحر فهو ينسيني عالم كرة القدم، وأعجبني التراث الحساوي.