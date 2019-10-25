شكرا لقرائتكم أرسنال يقلب تأخره إلى فوز على فيتوريا غيماريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب أرسنال الإنجليزي تأخره 1 - 2 أمام ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي إلى فوز 3 - 2 في المجموعة السادسة من منافسات الدوري الأوروبي، يوم الخميس.

تقدم غيماريش في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس إدواردز، قبل أن يتعادل البرازيلي مارتينلي لأرسنال في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 36 سجل برونو دوارتي الهدف الثاني لفيتوريا.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني لأرسنال، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ضربة حرة مباشرة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.