شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، غياب اجاي ومعلول وانتظام عاشور في مران الأهلي

شارك حسام عاشور، قائد النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.