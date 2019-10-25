شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تاهل الفريق لدور الـ 16 في دوري ابطال افريقيا بعد تخطي عقبة بطل السنغال.

الزمالك يفوز على جينيراسيون 1 / 0 و يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

تعرف على مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الفوز على جينيراسيون فوت بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

حازم إمام: أداء الزمالك سئ وأطالب بعودة كاسونجو

طالب حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعودة المهاجم الكونغولى كاسونجو الى صفوف فريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود مهاجم قادر على أستغلال المساحات .

المسابقات تحيل بن شرقي للإنضباط و إيقاف ساسي مباراة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الإنضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .

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عواد يتعرض لمزق فى الرقبة وغاب عن الوعي..والنزيف وراء إراحة النقاز

كشف محمد أسامه طبيب نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك تعرض لإصابة بمزق فى الرقبة خلال مباراة جينيراسيون بطل السنغال ، وغاب عن الوعي خلال اللقاء وفضلت استبداله ، وسيتم إجراء أشعة علي الرقبة خلال الساعات المقبلة.

مباراة الزمالك .. تعرف علي مواعيد مباريات الأبيض في دور المجموعات

نجح فريق الزمالك في حصد بطاقة التأهل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد تخطيه عقبة جينيراسيون السنغالي في دور الـ 32 في البطولة.

عوّاد يقوم بتركيب "رقبة" في غرف ملابس مواجهة جينيراسيون.. وشد لـ بن شرقي

قام الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بتركيب رقبة طبية لمحمد عواد حارس الفريق الأبيض في غرف خلع الملابس بعد استبداله في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي علي ستاد السلام، في إياب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تعرف علي أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات

طالبت جماهير الزمالك، مرتضي منصور رئيس النادي، بضرورة تعنيف اللاعبين علي تذبذب المستوي في الفترة الأخيرة، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي عقب مباراة الزمالك.