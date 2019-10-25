أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفوز على جينيراسيون 1 / 0 و يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يفوز على جينيراسيون 1 / 0 و يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

فايلر يرحب بالعودة إلى بلجيكا.. اقرأ التفاصيل

رحب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بالعودة للتدريب فى بلجيكا مرة أخرى مستعيداً ذكرياته الرائعة مع فريق أندرلخت البلجيكى.

الأهلي يطمئن على "ركبة" حسام عاشور

اطمأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة حسام عاشور كابتن الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويعاني حسام عاشور من إصابة في القدم تعرض لها خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى للانتظام فى التدريبات الجماعية .

سوبر كورة يكشف أول اللاعبين المستبعدين من حسابات البدرى فى المنتخب استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بعض ملامح قائمة المنتخب استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

أبو ريدة يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الفيفا بالصين يعود إلى القاهرة غدا هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا عائدا من الصين بعد حضوره اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المعروف باسم مجلس الفيفا الذي انعقد في مدينة شنغهاي الصينية التي اختتمت اليوم ، بإسناد تنظيم بطولة العالم للأندية في نسختها الجديدة إلى الصين ، ومن المقرر اقامتها عام 2021 بمشاركة 24 ناديا. Advertisements

المنتخب الأوليمبي يتدرب فى الرابعة عصراً بالملعب الفرعي غداً

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب انطلاق تدريبه الأول فى الرابعة عصر غداً الجمعه بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي .

غياب اجاي ومعلول وانتظام عاشور في مران الأهلي

شارك حسام عاشور، قائد النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

المصرى يصل سيشل استعدادا لمواجهة كوت دى اور بالكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعداداً لمواجهة كوت دى اور، فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل على استاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.

بيراميدز يعدل برنامج السفر إلى تنزانيا بعد عطل الطائرة

عدل الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى برنامج السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.