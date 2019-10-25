شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميروني نيانت وركله جزاء محتسبه وبطاقتان صفروان الأبرز في لقاء الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسابقة : اياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا

الملعب : إستاد السلام

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : أليوم نيانت

المساعد الأول : ايفيس جاي نوبي

المساعد الثاني : ساندا أومارو

الحكم الرابع : جيانوت فرانك

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

القرارات الفنية والسيطره علي المباراة: نجح الحكم الكاميروني نيانت صاحب الـ37 عاما في إداراه المباراه بشكل عام ، والذي نجح من قبل في تحكيم افتتاح ونهائي بطوله الأمم الافريقيه الأخيرة.

قرارات الحكم كانت مقنعة للجميع ونالت احترام اللاعبين داخل ميدان اللعب ، وكانت أهم الحالات التحكيميه في الدقيقه 63 عندما احتسب الحكم ركله جزاء لصالح الزمالك نتيجه اصطدام الكره بيد مدافع جينيراسيون والذي كان في وضع اللعب المتعمد للكرة ونتيجة للعب المتعمد من المدافع اصطدمت الكره باليد وطبقا للتعديلات الخاصه بمخالفة لمس الكره باليد كان يجب علي الحكم الإشاره باستمرار اللعب بسبب عدم وجود المخالفه.

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العقوبات الانضباطية: تقدير صحيح من الحكم في عنصر العقوبات الانضباطيه ففي الدقيقه 47 من الشوط الثاني أشهر البطاقه الصفراء للاعب الزمالك محمود علاء نتيجه اللعب بتهور كما أنذر لاعب جينيراسيون في الدقيقه 5 من الشوط الأول نتيجه تعطيل الهجوم الواعد .

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنيه ممتازة واستخدام جيد لعنصر تحمل السرعه وظهر ذلك في الدقائق 23 ، 43 ، 56 ومتابعه جيدة من الحكم وقرب من الاحداث خاصة داخل مناطق الجزاء.

عنصر مبدأ إتاحة الفرصة: نجح الحكم في تقدير مبدأ اتاحه الفرصة وذلك في الدقيقه 14 بتقدير صحيح .

التعاون مع طاقم التحكيم: تعاون جيد مع الحكام المساعدين ومشاهده لجميع إشارات الحكام المساعدين .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: تعاون جيد مع الحكم باستثناء الدقيقه 90 عنما أشار باحتساب مخالفه لصالح الزمالك وكان يجب أن يطبق مبدأ اتاحه الفرصه . أشار علي تسلل في الدقيقه 96 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار على حاله تسلل في الدقيقه 93 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم في السيطرة علي المنطقة الفنية طبقا للقانون .