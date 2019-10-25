7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 10 / 2019 أبرزها ، الزمالك يفوز على جينيراسيون 1 / 0 و يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يفوز على جينيراسيون 1 / 0 و يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

فايلر يرحب بالعودة إلى بلجيكا.. اقرأ التفاصيل

رحب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بالعودة للتدريب فى بلجيكا مرة أخرى مستعيداً ذكرياته الرائعة مع فريق أندرلخت البلجيكى.

اطمئن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة حسام عاشور كابتن الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويعاني حسام عاشور من إصابة في القدم تعرض لها خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى للانتظام فى التدريبات الجماعية .

غياب اجاي ومعلول وانتظام عاشور في مران الأهلي

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شارك حسام عاشور، قائد النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

المصرى يصل سيشل استعدادا لمواجهة كوت دى اور بالكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعداداً لمواجهة كوت دى اور، فى ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل على استاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.

بيراميدز يعدل برنامج السفر إلى تنزانيا بعد عطل الطائرة

عدل الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى برنامج السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.