شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أداء الزمالك سئ وأطالب بعودة كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعودة المهاجم الكونغولى كاسونجو الى صفوف فريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود مهاجم قادر على أستغلال المساحات .

أكد حازم إمام أن دفاع فريق جينيراسيون فوت السنغالي هو أضعف الخطوط بين صفوف المنافس في مواجهة اليوم بإياب دور الـ32 لـدوري أبطال افريقيا.

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وأوضح حازم إمام في تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " : قائلا "رغم أننا في بداية الموسم لكن الإجهاد البدني واضح على لاعبي الزمالك وشعرت في الشوط الثاني أننا نلعب بدون لاعب وتم طرد أحد لاعبينا ولم نستغل إقامة اللقاء على أرضنا ووسط الجماهير".

أضاف حازم قائلا "ميتشو تراجع للدفاع في الشوط الثاني وهي نظرة واقعية من جانب المدرب لكن أمر ليس جيد أن تلعب أمام جينيراسيون وأنت تدافع بسبب فارق الإمكانيات بين الفريقين، وهناك علامة استفهام على خط الوسط وكثرة التمريرات الخاطئة التي أثرت بشكل سلبي على هجمات الفريق، والأطراف لم تقدم أي إضافة وعبدالله جمعة بعيد عن مستواه تمامًا وأحمد زيزو اختفى في الشوط الثاني وهناك مشاكل فنية كبيرة والتوقف جاء في وقته لصالح الزمالك وهناك حاجة غلط".

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.