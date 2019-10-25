تعرف على مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الفوز على جينيراسيون فوت بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولي في دور الـ 16 والتي تضم كل من أول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.
سجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول فى المباراة التى جمعتهم مساء اليوم على ستاد السلام .
واستفاد الزمالك من الفوز بهدف نظيف للتأهل في مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين مقابل هدف.
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