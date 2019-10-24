الزمالك المصري يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

تأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، وذلك بعد فوزه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي 1-0، في إياب دور الـ32 من المسابقة.



واقتنص الزمالك بطاقة التأهل بعد تعادله في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 2-2، حيث خسر ذهاباً في السنغال 1-2، ليتأهل إلى الدور المقبل مستفيداً من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقاً للائحة البطولة.

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وسجل دغبريل ديو مدافع جينيراسيون هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19، ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل.

وكانت المباراة صاحبتها أزمة كبيرة، إذ رفض الفريق السنغالي خوضها في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مفضلاً خوضها في ملعب بترو سبورت في القاهرة، ليذهب الفريق المصري إلى ملعب برج العرب بكامل اللاعبين والجهاز الفني.

وقرر الاتحاد الأفريقي في 8 أكتوبر الجاري، إعادة المباراة على ملعب السلام في القاهرة.

وسيلعب الزمالك في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب أندية مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنغولي، فيما يشارك جينيراسيون في الدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية