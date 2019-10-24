ريال مدريد على ردار التعاقد مع ماسون مونت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

محمد الدمتناوي



يراقب نادي ريال مدريد الإسباني موهبة نادي تشيلسي الإنجليزي، اللاعب ماسون مونت، بعد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

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وذكر موقع "ديفنسا سنترال"، أن ريال مدريد يراقب مونت بعد التألق والتطور الكبير للاعب في الفترة السابقة، تحت قيادة فرانك لامبارد.

وتابع الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على علاقة جيدة مع مسؤولي تشيلسي، مما يسهل إنتقال صاحب الـ20 عاما للفريق الملكي، حيث يقدر اللاعب من قبل تشيلسي بـ35 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع البلجيكي إدين هازارد في الصيف الماضي قادما من تشيلسي، في صفقة كلفت خزينة الفريق الملكي 120 مليون يورو، وقبلة ضم مواطنة تيبو كورتوا مقابل 38 مليون يورو.