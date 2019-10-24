شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. طبيب الأبيض يؤكد إصابة محمد عواد بمزق في الرقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أسامه طبيب نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك تعرض لإصابة بمزق فى الرقبة خلال مباراة جينيراسيون بطل السنغال ، وغاب عن الوعي خلال اللقاء وفضلت استبداله ، وسيتم إجراء أشعة علي الرقبة خلال الساعات المقبلة.

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين ، و كان محمود علاء قد أهدر ضربة جزاء فى مباراة الزمالك أمام جينيراسيون.

تابع طبيب الزمالك فى تصريحات لقناة ON SPORT كما فضل الجهاز إراحة حمدي النقاز الظهير الأيمن بعد إصابته فى الفم و نزف الكثير من الدماء عقب التدخل العنيف من لاعبي جينيراسيون وفضلنا إراحته أيضاً ، بينما مصطفى محمد يعاني من إجهاد فقط.

الزمالك يشارك في المجموعة الاولي التي تضم كل من اول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

ويلتقي فريق الزمالك في اول مباراة بدور المجموعات امام فريق مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.

Advertisements

الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل

الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل

الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020

الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020

الجولة السادسة والأخيرة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.

كان الزمالك قد تخطى عقبة جينيراسيون بالفوز عليه في مباراة العودة بهدف نظيف في استاد السلام بالقاهرة.