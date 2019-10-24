شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. الأبيض يحافظ على هدف التقدم وضربة جزاء ضائعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون مرحلة الإثارة والمتعة بعدما شهدت خلال 75 دقيقة هدف للأبيض وضياع ضربة جزاء في واحدة من مباريات القلعة البيضاء في المباراة المقامة ضمن مباريات الاياب لدور الـ32 ببطولة افريقيا للأندية الأبطال.

ونجح الزمالك في استغلال سيطرته وعاملي الأرض والجمهور في التفوق على منافسه السنغالي وعبر حتى الربع ساعة الأخير الى الأمان الا أن مخاوف الأبيض مازالت مستمرة خوفاً من تلقي أية أهداف في المواجهة المقامة علي ملعب استاد السلام.

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد جينيراسيون متقدماً بهدف نظيف جاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد السلام في ختام إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف بالخطأ من مدافع جينيراسيون بعد مزاحمة المهاجم الدولي مصطفى محمد ليخطف الهدف آهات الجماهير التي احتشدت بالمدرجات لمساندة الفريق لعبور المباراة الصعبة التي يمنى النفس فيها بالتأهل الى الدور التالي من البطولة.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد.

بينما جاء على دكة الاحتياطي كلاً من : محمد صبحي و محمد عبدالسلام و حازم إمام و محمد عبد الشافي و إسلام جابر و خالد بو طيب و مصطفي فتحي.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

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الزمالك ضد جينيراسيون



واستحوذ الزمالك على مجريات الربع ساعة الأولى من المباراة بعد تفوق المدرب الصربي ميتشو في فرض طريقته الهجومية على أداء المنافس السنغالي.

ووصل الزمالك الى مرمة جينيراسيون أكثر من مرة كان أبرزها تسديدة نارية من احمد سيد زيزو ذهبت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وترجم الزمالك سيطرته بالتقدم بهدف نظيف في الدقيقة 19 من عمر المباراة أثر خطأ مدافع جينيراسيون بعد التحام مصطفى محمد معه.

الزمالك ضد جينيراسيون



وواصل الزمالك تفوقه على منافسه السنغالي خلال النصف ساعة الأولى حيث استطاع الأبيض الوصول الى المرمى لأكثر من مرة وسجل خطورة كبيرة على مرماهم.

وحاول الزمالك تسجيل الهدف الثاني الا أن فريق جينيراسيون واصل سيطرته منتصف ملعبه بالتأمين الدفاعي المحكم ليحافظ على فارق الهدف الواحد لصالح القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لخطف هدف التقدم الا أن الفريق السنغالي لجأ لدفاع المنطقة مع الاعتماد على الهجمة المرتدة التي كادت تحرز الهدف الأول للفريق الضيف بعد وصولهم لمرمى محمد عواد في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

الزمالك ضد جينيراسيون .. توافد الجماهير على ملعب السلام



توافدت جماهير الزمالك على مدرجات ملعب استاد السلام استعدادا للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال اوروبا.

وتلقى الزمالك هزيمة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعته وجينيراسيون بذهاب نفس الدور بهدفين لهدف حيث يحتاج الأبيض لهدف نظيف أو تحقيق الفوز بفارق هدفين حال تلقيه أية أهداف.