شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. حازم إمام: التأهل إلى دورى المجموعات أهم من الأداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن هناك تركيز كبير لدي اللاعبين قبل المباراة ، والتأهل فى هذه المباريات أهم من الأداء وكنا نأمل فى إحراز أكثر من هدف لكننا واجهنا سوء حظ ، مضيفاً أن ميتشو طالبه باللعب عقب نزوله خلف دفاع جينيراسيون.
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.
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