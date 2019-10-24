الزمالك ضد جينيراسيون .. تركيب رقبة طبية لمحمد عواد...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيونقام الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بتركيب رقبة طبية لمحمد عواد حارس الفريق الأبيض في غرف خلع الملابس بعد استبداله في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي علي ستاد السلام، في إياب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا.
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.
كان جهاز الزمالك قد دفع بمحمد صبحي بدلا من عواد عقب إصابة الأخير وتأكيد جهاز الفريق الطبي عدم قدرته علي استكمال المباراة لمعاناته من كدمة في الرقبة وعاد ليجلس علي مقاعد البدلاء .
بينما طلب المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، تغييره بالإشارة للصربي ميتشو المدير الفني للفريق حيث لحق باللاعب شد في العضلة الخلفية ونزل مواطنه خالد بوطيب بدلا منه.
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