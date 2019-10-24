إنفوجراف .. مواعيد مباريات الزمالك فى دور الـ16 فى دورى ابطال افريقيا...

جدة - عمرو شويل تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال أثر فوزه المستحق أمام منافسه جينيراسيون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

جاء الهدف بالخطأ من مدافع جينيراسيون بعد مزاحمة المهاجم الدولي مصطفى محمد ليخطف الهدف آهات الجماهير التي احتشدت بالمدرجات لمساندة الفريق لعبور المباراة الصعبة التي يمنى النفس فيها بالتأهل الى الدور التالي من البطولة.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الاولى بدور الـ16 فى دورى أبطال أفريقيا، و يتواجد معه فى المجموعة أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولي .

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